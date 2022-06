Aplikacje w domu XXI wieku!

Rachunki nieubłaganie rosną, a oprócz elektryczności musimy opłacić również wodę, gaz i inne media. Jeśli chcemy żyć ekonomicznie, to istnieje kilka sposobów na zmniejszenie opłat za elektryczność, a zależeć to będzie nie od pozbycia się telewizora, ale od zmiany codziennych nawyków, takich jak wyłączanie wszystkich urządzeń przed pójściem spać, czy przyciemnieniem ekranu laptopa. W skali roku możemy zaoszczędzić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych! Zmiana będzie nie tylko opłacalna dla naszego portfela, ale również dla środowiska naturalnego. Jeśli nasz sprzęt jest już dość stary i zużyty, to warto się zastanowić nad wymianą na coś energooszczędnego, co może znacznie zmniejszyć nasze rachunki za prąd. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim o nawykach związanych z użytkowaniem, czyli np. nie powinniśmy zostawiać otwartych drzwi do lodówki, ani wkładać do niej ciepłych produktów. Co jakiś czas powinniśmy ją regularnie rozmrażać, aby utrzymać optymalną temperaturę urządzenia.