Dom z niezwykłym klimatem!

Jeżeli lubicie rustykalne klimaty w nieco unowocześnionej odsłonie – nie mogliście trafić lepiej! Dziś zabierzemy Was na wycieczkę po domu, w którym niezwykły klimat sprawia, że mieszkanie w nim to prawdziwa przyjemność. Dominującymi materiałami są kamień oraz cegła. To one podkreślają oryginalny charakter tego wnętrza. Nasi architekci zdecydowali się na stworzenie aranżacji w jasnych odcieniach, dzięki czemu całość prezentuje się wyjątkowo elegancko i przytulnie. Nie jest łatwo połączyć ze sobą te dwa elementy, jednak naszym specjalistom wyszło to doskonale. Przekonajcie się o tym na własne oczy! Zapraszamy do zwiedzania!