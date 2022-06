Praktyczne porady jak urządzić małą łazienkę

Mając do czynienia z małą przestrzenią, zazwyczaj nie decydujemy się na ciemną kolorystykę ścian. Jest to bezpiecznie i rozważne rozwiązanie, które pozwala nam uniknąć przytłoczenia wnętrza oraz jego zmniejszenia i pozbawienia go atrakcyjnego wyglądu. Mała łazienka nigdy nie będzie się prezentowała równie intrygująco co duże, przestronne i wysokie wnętrze. Zatem musimy pamiętać o tym zanim przystąpimy do aranżacji tej przestrzeni. Wykorzystując jasne płytki ceramiczne, delikatną kolorystykę ścian, a przy tym odpowiednio dobrane światło, jesteśmy w stanie dodać naszej niewielkiej łazience paru metrów kwadratowych powierzchni i sprawić, że będzie wyglądała przestronnie, jasno i funkcjonalnie. A wszystko za sprawą, mogłoby się wydawać, niewiele znaczącego koloru ścian.

Na zdjęciu powyżej doskonale zestawiono ze sobą ponadczasową klasykę, czyli połączenie bieli i czerni. Dzięki temu łazienka nabrała eleganckiego charakteru i klasy.