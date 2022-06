Wymarzony dom, który czaruje przytulnością!

Dziś zabierzemy Was do Lwowa, gdzie projektanci z pracowni Gismo Architects zaaranżowali wnętrze domu jednorodzinnego. Inwestorzy to czteroosobowa rodzina, dla której priorytetem było stworzenie lokum przytulnego, przyjaznego i zachęcającego do wspólnego spędzania czasu. Wnętrzom o ciepłym i domowym charakterze nie można jednak odmówić nowoczesności i oryginalności. Za sprawą wyjątkowych materiałów wykończeniowych oraz designerskich mebli i dodatków dom ten ma osobowość i charakter. Obejrzyjcie go z nami!