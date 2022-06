Nowoczesność w najlepszym wydaniu!

Wnętrze domu zaaranżowano niezwykle nowocześnie. Stefę dzienną urządzono na otwartym planie, łącząc obszary salonu, jadalni i kuchni. Aranżację oparto na kontraście kolorów jasnych i ciemnych- w jadalni dominuje biel, a w salonie ciemne brązy. Wnętrze nie jest jednak ciemne, a to za sprawą białych ścian i wielkoformatowych okien, przez które do środka wpada naturalne światło. Ograniczono liczbę dekoracji, stawiając na wyrazisty design, wystarczający, aby wprowadzić do wnętrz klimat.