Zaskakujący dom, który wygląda jak osiedle!

Ten przekrój projektu wyjawia nam wszystkie sekrety budynku. Na starej konstrukcji, która należała do matki klienta naszego studia architektury, wybudowano nadbudówkę, która jest metrażem zbliżona do oryginalnej bryły. Aby to zrobić, wzmocnienie strukturalne wykonano przy użyciu jard był podłączony do ustalenia struktury w taki sposób, że bieguny warstwą dachu rozłożyć obciążenie na płycie dachowej. I to była lekka konstrukcja, aby zminimalizować obciążenie. Firma projektuje, gildii powierzchnia zabudowy projektów budowlanych 'Black House' wynosi 124.28㎡, całkowity obszar 325.26㎡ na czwarte piętro do ziemi z piwnicy. Zewnętrzna ściana zamykana wodoszczelności oraz wewnętrzne ściany wykończone płyty gipsowej, izolacja z wełny szklanej została wykorzystana.