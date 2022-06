Nowoczesna perełka w miejsce starej stodoły!

Wiedząc już, że dom ten kiedyś był stodołą, patrzymy na niego nieco inaczej. Zauważmy drewnianą konstrukcję i wiemy, iż nie jest to jedynie dekoracja urozmaicająca nowoczesną bryłę. Z tej perspektywy widzimy, jak blacha kładziona na rąbek otacza budynek, bierze go w objęcia. W tym projekcie przeszłość spotyka współczesność w prawdziwie zaskakujący lecz dyskretny sposób! Przestrzeń przed domem także została wyłożona płytkami. Tutaj co chwilę jesteśmy zapraszani do przebywania na świeżym powietrzu…