Odśwież swoją garderobę aby była gotowa na wiosnę!

Jeśli jesteście na etapie projektowania lub tworzenia Własnej garderoby albo szafy na wymiar pamiętajcie, że niezwykle ważne jest dobre rozplanowanie poszczególnych schowków. Najniżej w szafie zaplanujcie szuflady lub wysuwane kosze – zapewnią one znacznie łatwiejszy dostęp do przechowywanych rzeczy. Wyżej dobrze jest zdecydować się na półki bądź drążki z ubraniami. Na samej górze szafy zostawcie miejsce na wyższe półki – mogą być one na całą szerokość szafy do przechowywania przedmiotów o większych gabarytach lub tych rzadziej używanych. Na standardowe półki w szafie na wysokości wzroku przeznaczcie 30-35 cm wysokości, górne mogą zajmować 40-50 cm, szuflada zajmie tylko ok. 20 cm. Drążki i odległości między nimi to sprawa bardzo indywidualna, która zależy nie tylko od wzrostu, ale i od rodzaju ubrań jakie nosimy. Przyjcie jednak, że krótkie ubrania wiszące zajmą 100-110 cm wysokości, spodnie ok. 140 cm, a dłuższe ubrania 150-160 cm.