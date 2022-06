Jak ustawić meble w małym salonie?

Kominek z prawdziwego zdarzenia to marzenie wielu z nas. Niestety mieszkając w bloku nie możemy sobie pozwolić na tego typu komfort. Głównie ze względu na ograniczenia wentylacyjne, które uniemożliwiają instalację prawdziwego paleniska. Jednak i na to są sposoby. Mianowicie mamy dla Was dwie propozycje. Możecie zainstalować elektryczny kominek, który będzie prezentował się niemalże jak ten prawdziwy. Jest to urządzenie łatwe w utrzymaniu, które może także być źródłem ciepła dla nas w mroźne dni. Co prawda sztuczny ogień nigdy nie zastąpi tego prawdziwego, jednak producenci tych urządzeń bardzo się starają, aby sztuczny płomień był niemal nie do odróżnienia od żywego ognia. Drugą alternatywą jest atrapa kominka. Czyli ozdobna zabudowa, która w środku pozostaje pusta. Możliwości jej aranżacji jest mnóstwo, począwszy od oryginalnego miejsca na magazyny, po romantyczny kącik ze świecami. Ustawienie sofy naprzeciw takiego paleniska jest doskonałym sposobem na wprowadzenie nastrojowego, magicznego klimatu w naszym salonie. Będzie idealnym miejscem do wypoczynku dla całej rodziny.