Z klasyki designu: Wszechobecne krzesła Eamesów

Detale to nie detale, one tworzą produkt – powiedział w wywiadzie z 1960 roku Charles Eames. Meble pary projektantów występowały w wielu wariantach. Podstawą było siedzisko, do którego dopasowuje się różne warianty nóżek. To jednak nie one są detalem, o którym chcemy mówić. Dla Eamesów ważne było ciągłe ulepszanie swoich dzieł, co widać doskonale po tym, ile czasu poświęcili na poszukiwania idealnych… stópek, czyli zakończeń nóżek ich krzeseł. Niby drobiazg, a przecież determinujący, czy mebel łatwo będzie przesuwać, czy nie zarysuje podłogi…