Jakie są możliwości energooszczędnego budynku?

Podczas budowy energooszczędnego domu to pod ideę energooszczędności podporządkowuje się wszystko inne. Nie powinniśmy najpierw zastanawiać się, jak chcemy, aby wyglądało nasze przyszłe gniazdko, a potem myśleć w jaki sposób można sprawić, by stało się bardziej przyjazne środowisku i naszemu portfelowi. Sama bryła budynku będzie determinować to, czy nasz plan się powiedzie. Powinna być ona zwarta, dopasowana do klimatu konkretnej lokalizacji. Co mamy na myśli? Przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi.

Na powyższym zdjęciu widzimy Casa SDLV znajdującą się na Morzu Karaibskim. Willa ta posiada prestiżowy certyfikat LEED – Leedership in Energy and Environmental Design. Za projekt odpowiada studio Sanzpont, które zaprojektowało bryłę zwieńczoną lekkim skosem spadów dachu. W tropikalnym klimacie uniemożliwiają one równomierne nagrzanie się całej płaszczyzny dachu oraz pomagają zebrać wodę deszczową. Roślinność pod oknami to nie tylko piękna dekoracja, pełni niezwykle istotną, praktyczną funkcję. Takie rozwiązanie ochładza powietrze, zanim wejdzie ono do wnętrza. Tarasy wraz ze spektakularnym zadaszeniem drugiego piętra uniemożliwiają promieniom słońca na bezpośrednie wdarcie się do wnętrza.

Zafascynowani? Koniecznie zajrzyjcie do tego Katalogu Inspiracji i poznajcie lepiej tę rezydencję: Prawdziwa perła wśród domów jednorodzinnych!