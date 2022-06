Dlaczego miałbym żyć na parterze?

Zdecydowanym plusem domu parterowego jest jego bezpośrednie połączenie z ogrodem. Jeśli pokusimy się o wielkoformatowe okna, to możemy być pewni, że do wnętrza przedostanie się duża ilość światła a widok na ogród będzie zachwycać o każdej porze roku. Tworząc dom na tej samej płaszczyźnie, będziemy mogli wychodzić wprost do ogrodu lub na taras, mając wrażenie, że po prostu przechodzimy do dalszej, integralnej części naszego domu. Ogród to nasza oaza spokoju i miejsce w którym możemy odpocząć, dlaczego by nie stworzyć z niego drugiego salonu?