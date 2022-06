Ławka w przedpokoju – ciekawe i oryginalne aranżacje

Ławka w przedpokoju nie zawsze musi być wolnostojącym meblem. Ciekawym rozwiązaniem idealnym do małego przedpokoju jest ławeczka we wnętrzu szafy. Tutaj w klasycznej szafie z oryginalnym latawcem na drzwiczkach zamontowano wygodne poduszki, tworząc ławkę w szafie, oszczędzając miejsce zarazem. Światło zamontowane we wnęce skutecznie oświetła mały przedpokój. Dzięki tej aranżacji w małym przedpokoju mamy wszystko co potrzebne: oświetleniem ławkę, szafę na płaszcze półki na buty, a przede wszystkim efektownie wyglądający przedpokój.