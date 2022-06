Magiczne sztuczki, aby zaoszczędzić miejsce w Twoim domu

Jeżeli posiadacie osobną sypialnię, a w niej nierozkładane łóżko oraz wolną przestrzeń pod miejscem do spania to jest to idealna przestrzeń do funkcjonalnego zagospodarowania. Oczywiście jej ograniczone wymiary nie pozwolą nam na wykorzystanie jej w twórczy sposób, jednak aranżując tam np. schowki na dodatkowy komplet pościeli czy czyste poszewki, w ten sposób zwolnią nam miejsce w komodzie czy pawlaczu, a na ich miejsce będziemy mogli włożyć coś innego. Nasze mieszkanie jest pełne takich zakamarków, których na pierwszy rzut oka nie zauważamy, natomiast są one z nami od samego początku i świecą pustkami. Czemu? Niestety bardzo często nie mamy pomysłu na nie lub nie potrafimy sobie wyobrazić co mogłoby pasować w tak ciasnej i mało praktycznej przestrzeni. Jednak chcąc stworzyć wnętrze komfortowe i wygodne warto pogłówkować się i kreatywnie zapełnić puste przestrzenie naszego mieszkania.