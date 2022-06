Zaimponuj swoim gościom piękną galerią w salonie!

Misz masz stylów to domena eklektyzmu. Jak widać na powyższym przykładzie czasami tworzy to bardzo imponujący efekt. Tak jest nie tylko w wyposażeniu wnętrz. Może to być pomysł na aranżację domowej galerii. Proste, antyczne, modernistyczne ramy obok siebie? Dlaczego nie! Przekonajcie się do pewnego nieuporządkowania, a zobaczycie, że takie rozwiązania urozmaicą i przełamią Wasze skrupulatnie zaplanowane mieszkania.

