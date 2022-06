Chcesz nowy blat kuchenny? Wybierz najlepszy materiał dla Twojej kuchni!

Blaty z kamienia i różnych kruszców są wytrzymałe na wysokie temperatury oraz wilgoć, a do tego świetnie radzą sobie z zarysowaniami. Zdecydowanym minusem takiego rozwiązania jest ich cena oraz waga – nie są to lekkie blaty, które z łatwością zamontujemy w pojedynkę. Jeśli poszukujemy materiału przyszłości, to zdecydowanie powinniśmy się zastanowić nad corianem, który jest kompozytem mineralnym odpornym na wszelkie zadrapania, chemiczne środki do czyszczenia, tak samo jak dużą ilość wody, czy nawet kwasu. Jest lżejszy od kamienia i nie podlega barwieniu pod wpływem promieni słonecznych. Można go bardzo łatwo wyczyścić, chociaż nie będzie to często konieczne, ponieważ jest odporny na plamienia.