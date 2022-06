Sprawdź, które wzory płytek są idealne dla Ciebie!

Wybór płytek do łazienki to nie lada wyzwanie! Musi to być bardzo dokładnie przemyślana decyzja, gdyż wystrój łazienki planujemy raz na długie, długie lata. Nie powinniśmy przy tym kierować się impulsem lub modą. Wystrój wnętrza musi być zgodny z naszym gustem, który w bardzo wyrazisty sposób odzwierciedla właśnie łazienka. Jej efekt finalny bardzo dużo mówi o guście właściciela domu: czy jest on eksperymentatorem, tradycjonalistą lub romantykiem i tak dalej. To także wnętrze, w którym z reguły nie spędzamy mnóstwo czasu, bo sprawy codzienne nieubłaganie nas popędzają – a szkoda! W związku z tym możemy sobie w tym wnętrzu pozwolić na odrobinę szaleństwa. Trochę koloru lub wzoru, który urozmaici szarą rzeczywistość – to może być właśnie pomysł na łazienkę! I dlatego o wzorach chcielibyśmy tu trochę podywagować. Sprawdźcie, do którego stylu jest Wam najbliżej. Być może ten Katalog Inspiracji pomoże Wam podjąć decyzję, jaki wzór płytek do łazienki wybrać.

