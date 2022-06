Dom nie do poznania!

W pierwszej fazie prac wnętrze zostało rozszerzone o dodatkowe, funkcjonalne pomieszczenia. Było to niezbędne do tego, by mieszkańcy mogli cieszyć się domem, w którym króluje przestronność. Nasi specjaliści dołożyli wszelkich starań, by sprostać wysokim wymaganiom właścicieli. Dokładnie przygotowali cały projekt w oparciu o ich wytyczne. Praca nad tym intrygującym domem z pewnością przyniosła im niemałą satysfakcję. Z każdym kolejnym etapem było coraz lepiej. Finał przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. Zobaczcie sami, jak prezentuje się ten niezwykły budynek.