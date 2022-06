Dom przeciwko sile grawitacji!

Dzisiaj przyjrzymy się uważnie niezwykłemu projektowi domu, za który odpowiedzialni są nasi architekci z ATELIER D’ARCHITECTURE FORMA*. Specjaliści znani są z budynków, które mają nietypowy wygląd. Tak też jest w tym wypadku.

Budynek zbudowany został w wyjątkowo zielonej okolicy. Mieszkańcy mogą podziwiać piękne drzewa porastające pobliskie tereny oraz cieszyć się swoim pięknym ogrodem. Usytuowanie tego niesamowitego obiektu na wzgórzu pozwala również domownikom w pełni cieszyć się prywatnością, bez obaw o natrętny wzrok sąsiadów. Dom został stworzony zgodnie z nowoczesnymi trendami. Jego konstrukcja roztacza wokół niego aurę tajemniczości. Podkreśla to również wybór ciemniejszych odcieni do aranżacji całej elewacji. Nie będziemy trzymać Was dłużej w niepewności. Sami przekonajcie się jak wspaniale wygląda ten nietuzinkowy obiekt.