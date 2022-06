Od zera do bohatera!

Wraz z biegiem lat każdy dom się starzeje. Farba traci swój kolor, dach przecieka, a okna przestają dobrze chronić przed wiatrem. Jest to moment, kiedy potrzebny jest natychmiastowy remont. Tak też było w przypadku obiektu, który dzisiaj zwiedzimy. Nasi specjaliści z EWALD.VOLK.ARCHITEKTEN dołożyli wszelkich starań, by przywrócić dom do dawnej świetności. Co więcej, wprowadzili parę zmian, które zdecydowanie zwiększają jego komfort. Teraz dom prezentuje się bardzo świeżo, co zdecydowanie wpływa na chęć przebywania w nim. Zobaczcie sami jak prezentuje się ten ciekawy budynek.