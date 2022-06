Ciekawy dom i jego fascynujące wnętrze!

Nasi specjaliści z FLORIAN SCHOBER ARCHITEKTUR ZT stworzyli przepiękny dom, który posiada bardzo oryginalny charakter. Wszystko to za sprawą kilku barwnych akcentów, które zostały wprowadzone do jego wnętrza. Architekci są mistrzami w swoim fachu i doskonale wiedzą jak zaprojektować dom, który posłuży jego mieszkańcom przez długie lata. Ich nowoczesny budynek, podzielony wewnątrz na kilka apartamentów, bez dwóch zdań należy do tych z najwyższej półki. Ten przytulny dom powstał z przekształcenia budynku z 1960 roku. Nasi fachowcy postanowili całkowicie odmienić jego oblicze i tchnąć nowe życie w te pamiętające dawne czasy mury. Zobaczcie sami, jaki jest tego efekt!