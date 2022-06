To ten czas! Zrób porządek TERAZ!

Każda pora roku to dobry czas, aby zabrać się za generalne porządki, a co za tym idzie – za pozbycie się wielu niepotrzebnych, od dawna nieużywanych rzeczy. Tylko w ten sposób nasz dom może stać się przytulnym i spokojnym miejscem. Nadmiar zbędnych przedmiotów na pewno temu nie sprzyja. W uporządkowanym mieszkaniu czujemy się lepiej i łatwiej nam o koncentrację. Ponadto, wyrzucenie czegoś starego to przecież przestrzeń na coś nowego!

W tym Katalogu Inspiracji przedstawiamy przedmioty, które można wyrzucić natychmiast! Czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad tym, że kosmetyki do makijażu mają swoją datę ważności? A szczoteczka do zębów to siedlisko bakterii? Czas, aby coś z tym zrobić! Poświęćcie jedno popołudnie i przejdźcie się po swoim domu. Zanim się zorientujecie, worek na śmieci będzie pełny!