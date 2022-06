Nowoczesny dom niczym z innej galaktyki!

Nietypową formę wnętrza zestawiono z białymi ścianami i jasnym drewnem. Tak klasyczne i proste wykończenie gwarantuje sukces w każdym pomieszczeniu! Delikatność i harmonia, a jednocześnie nowoczesność i design – tak moglibyśmy opisać to wnętrze. Niebanalne okna, podwyższenia podłogi wzdłuż równoległych ścian ale i delikatne oświetlenie, na które składają się wbudowane w ściany reflektory, a także listwa wzdłuż jeden z krawędzi przy suficie. To wszystko sprawia, że każdy, kto tu wejdzie, zachwyci się nowoczesnym i odstającym od tradycji designem, który aż prosi się o wstawienie do wnętrza mebli!