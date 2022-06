Ten nowoczesny dom jednorodzinny w bieli posiada również podwórko! Otoczone ścianami innych domów jest fantastyczną kryjówką przed zatłoczonym miastem! Projektanci dodali życia małemu podwórku poprzez zasadzenie brzozy, a także soczyście zielone rośliny w nowoczesnych, białych donicach. Możecie zastanawiać się, po co komukolwiek tak małe podwórze – jest to jednak idealna przestrzeń, by latem wstawić do niej stół z krzesłami i przyjmować gości na obiady na świeżym powietrzu, a także to świetne miejsce, by stworzyć swój mały ogródek ze świeżymi ziołami, a nawet pomidorami!