Architektura w stylu świdermajer to prawdziwa perła i skarb, który należy pielęgnować. W II połowie XIX wieku styl ten trafił do Polski prosto z alpejskich uzdrowisk na terenie Szwajcarii. Stał się popularny dla architektury uzdrowiskowej w okolicach Otwocka. Ten projekt wykonany przez pracownię architektoniczną marka przepiórki bazuje na drewnianej konstrukcji, w której solidne drewniane bele tworzą monumentalny wizerunek, zaś drewniane balustrady i rzeźbione dekoracje nadają lekkości. Takie aranżacje najlepiej sprawdzają się z dala od miastowego rozgardiaszu, zagłębione w naturze i połączone z leśnym krajobrazem. Jeżeli ktoś poszukuje domu z klimatem, to jest trafny wybór!