Niezwykła rozbudowa zwykłego domu!

Powiększająca się rodzina, kwestie wygody lub chęć zmiany wyposażenia- to najczęstsze powody, dla których zwiększamy powierzchnię mieszkaniową swoich domów. W większości przypadków rozbudowa jest jednak niezwykle problematyczna. Czy to z powodu ograniczonego metrażu działki, czy też obostrzeń prawne, wzniesienie dodatkowego segmentu budynku nie należy do łatwych.

Dziś pokażemy Wam pomysłowy projekt rozbudowy zwyczajnego domu jednorodzinnego. Sprytne rozwiązania architektoniczne pozwoliły na stworzenie dodatkowej, wygodnej przestrzeni mieszkaniowej oraz odmiany charakteru tego sztampowego budynku. Zobaczcie sami!