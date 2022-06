Mamy sposoby na pyłki kurzu!

Sprzątanie domu czasem przypomina walkę z wiatrakami. My czyścimy, szorujemy, odkurzamy, polerujemy i wreszcie padamy ze zmęczenia. A bałagan się sam robi i to nawet tego samego dnia. Natychmiast po usunięciu jednej warstwy kurzu, pojawia się kolejna. Jest on nieustającym problemem, z którym nie ma jak się rozstać. Choćbyśmy nie wiem, jak się starali nie pozbędziemy się go na dłużej. A co najgorsze, w składzie kurzu można znaleźć praktycznie wszystko – złuszczony naskórek, sierść zwierząt, cząsteczki piasku czy okruszki jedzenia. W jednym gramie kurzu może występować nawet 2 tysiące roztoczy. Ich odchody działają drażniąco na organizm człowieka. I tak naprawdę nie trzeba być alergikiem, by poczuć negatywne skutki przebywania w zakurzonych pomieszczeniach, takie jak katar, łzawienie oczu czy suchy kaszel. Brzmi bardzo groźnie ale nie martwcie się, podpowiemy Wam jak z nim walczyć w sposób efektywny i zapobiegać jego osadzaniu się na meblach. Wiosna to czas domowych porządków dlatego przeczytajcie nasz artykuł i do dzieła… !