Nowocześnie i rustykalnie!

Kto z nas nie marzył o własnym miejscu wakacyjnego czy weekendowego wypoczynku? Koszta związane z budową wymarzonego domku letniskowego można ograniczyć na przykład poprzez zakup gotowego projektu od biura architektonicznego. Wcale nie musi oznaczać to rezygnacji z jakości czy z dopasowania budynku do naszych indywidualnych potrzeb czy gustów. Zespół Bongers Architekci BNA ma ponad 25-letnie doświadczenie. Swoim klientom oferuje wiele wariantów domków wakacyjnych. Są tak różnorodne, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie! Wybieramy nie tylko bryłę, ale także i jej wielkość. Budynek zaproponowany w danym stylu występuje w wariantach mieszczących 4, 6, 8 i 10 osób! Podczas dzisiejszego spaceru poznamy wariant sześcioosobowy.

Jeśli wcześniej mieliście mieszane uczucia co do zakupu gotowych projektów, to chyba najwyższa pora zmienić zdanie…