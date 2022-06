Dom pełen kontrastów!

Rozbudowa domu, nigdy nie jest zadaniem łatwym. Możemy zdecydować się na dobudówkę, możemy powiększyć poddasze… możliwości jest wiele lecz wszystko zależy od charakteru naszego budynku, wielkości naszej działki oraz oczywiście od budżetu, który chcemy przeznaczyć na metamorfozę. Sprawy jeszcze bardziej się komplikują, kiedy rozbudować chcemy wiekowy budynek będący świadectwem swoim czasów. Alternacja zabytkowej bryły może być dodatkowo utrudniona. Nie chcemy przecież wymazywać historii lecz dostosować ją do wymogów współczesnego życia. Choć takie zadanie jest trudne, to jednak nie niemożliwe! Wystarczy zwrócić się do odpowiednich architektów…

Dzisiaj przyjrzymy się wyjątkowej dobudówce autorstwa studia Paula Novaisa Arquitectos e Design. Czas wybrać się w podróż do Portugalii…