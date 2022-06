Jednorodzinny dom z pomysłem!

Budynek jest funkcjonalnie podzielone na trzy poziomy: na parterze salon z otwartą kuchnią i jadalnią. Z salonu przejść możemy do tarasu i dalej do ogrodu. Na górze znajdziemy sypialnie dziecięce oraz łazienkę, a na poddaszu sypialnię rodziców z garderobą i łazienką. To z niej przejść można na wspomniany już taras. Przyjrzyjmy się teraz powyżej fotografii. Nad minimalistyczną kuchnią góruje betonowy sufit, który wprowadzono we wszystkich pomieszczeniach na parterze. Biała zabudowa ciekawie kontrastuje z ciemnymi panelami podłogi.