Brazylijski luksus!

Na naszych łamach często prezentujemy Wam zachwycające projekty z Brazylii, dzisiaj przyszła pora na kolejny! Architektura rezydencjalna w tym kraju przybiera różne formy, czasem mamy do czynienia z szałasem pośrodku puszczy jak w przypadku artykułu Zamieszkać w sercu dżungli, czasem z eleganckimi, organicznymi bryłami odwołującymi się do dziedzictwa Oscara Niemeyer'a – Stylowość wkracza na nowy poziom, a jeszcze innym z zastosowaniem czystych, geometrycznych linii – tak było w Dom, w którym spełniają się marzenia, tak będzie i dziś! Wszystkie te i inne tendencje charakteryzuje typowe dla Brazylii zamiłowanie do luksusu, do najlepszej jakości materiałów. Liczy się budowa rezydencji, która będzie nie tylko reprezentacyjna, ale także wprowadzi harmonię do codziennego życia.

W tym Katalogu Inspiracji poznamy projekt autorstwa studia Livia Martins Arquitetura e Interiores, gdzie nowoczesność spotyka klasykę…