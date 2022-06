Wielkanoc tuż przed dżwiami! 6 dekoracji, których nie możecie pominąć!

Większość wielkanocnych dekoracji kojarzy nam się z wiosną i nadchodzącym ciepłym okresem. Co prawda marzec jest takim miesiącem, który przyzwyczaił nas do mocno zróżnicowanej pogody, mówi się: W marcu jak w garncu i to powiedzenie doskonale odzwierciedla klimat i charakter jaki panuje w tym czasie. Większość z nas jest już zmęczona mroźnymi nocami i porankami, pluchą na ulicach i szarym krajobrazem za oknem. Pragniemy zieleni, kolorowych kwiatów, słońca i niebieskiego nieba. Nasze wielkanocne ozdoby oraz dekoracje po części nawiązują do takiego klimatu. Są przepełnione soczystymi kolorami, świeżymi kwiatami i różnego rodzaju optymistycznymi dekoracjami. Jeśli chcecie stworzyć na stole lub na komodzie iście wielkanocną aurę to proponujemy Wam wykonanie wielobarwnego stroiku. Kolorystykę możecie osobiście dopasować do estetyki wnętrza, natomiast bazę stroiku, czyli splot z gałązek, kupicie na każdym pobliskim targu. To doskonały sposób na wspólne spędzenie wolnego czasu z dziećmi!