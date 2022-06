Mały dom- wielkie plany!

Wracamy do ogrodu, zadzieramy głowę do góry, a tam… ślady kolejnej rozbudowy! Strych został przemieniony w loft. Stało się to w sposób praktycznie niezauważalny, jasne ściany stapiają się w jedno z malowaną na biało cegłą. Tutaj również wprowadzono spore przeszklenie za pomocą harmonijkowych drzwi. Dodano balkon francuski, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.