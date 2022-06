Dlaczego warto dać do domu orientalny akcent już teraz?

Jeśli nadal nie zdecydowaliście się na żaden z powyższych orientalnych stylów wystroju, radzimy wyjście pośrednie czyli wybór charakterystycznych azjatyckich elementów i stworzenie orientalnego miksu we wnętrzu. Możecie zainspirować się także starożytnym Egiptem w którym dominowała geometria piramid, monumentalność i przepych. Zdjęcie przedstawia piramidalną szafkę, która kształtem nawiązuje do orientu lecz charakteryzuje się bardzo nowoczesną i stonowaną kolorystyką. Pochodzi ze sklepu meblowego SONMEZ MOBILYA AVANTGARDE BOUTIQUE MODOKO. Może sztuka kompromisu to właśnie najlepsze rozwiązanie dla Was? Jedno jest pewne – wiosna i lato 2016 to czas na orient we wnętrzach!