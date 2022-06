Dom z zaskakującym podjazdem!

Budynek, który pokażemy Wam dzisiaj to dzieło profesjonalistów ze studia architektury Reitsima and Partners, ich inne projekty przybliżyliśmy Wam w artykule TOP 6 – współcześni architekci, którzy Was zaskoczą! Nominowani do prestiżowej nagrody Mies'a van der Rohe architekci po raz kolejny udowadniają, że zasługują na naszą uwagę. Nowoczesny budynek o czystych, geometrycznych kształtach doskonale wpisuje się w płaski krajobraz, sam nieco go urozmaicając swoim… podjazdem! Prostota oraz innowacyjność tej bryły z pewnością zaciekawi zwłaszcza miłośników minimalizmu. Zaintryguje także osoby, które kochają swoje samochody i nie chcą się z nimi rozstawać nawet we wnętrzach! Oczywiście piszemy to z lekkim przymrużeniem oka, jednak faktem jest, że niezwykle kreatywnie potraktowana została w tym projekcie kwestia miejsca parkingowego, które nadaje charakter całemu budynkowi.

Czas wybrać się do Holandii…