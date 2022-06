Przed i po: 7 kuchni marzeń na wyciągnięcie ręki

Na poprzednim zdjęciu przedstawiono kuchnię na pierwszy rzut oka idealną: wyposażoną w różnego rodzaju nowoczesne sprzęty oraz posiadającą wiele przestrzeni do przechowywania naczyń. Jednak, połączenie koloru kawy z kolorem śmietanki nie każdemu musi odpowiadać. Kuchnia widoczna na tym zdjęciu to nowa odsłona kuchni kawowo-śmietankowej, czyli projekt przemawiający do nas znacznie bardziej. Jej projektanci idealnie podkreślili wysokość pułapów, pokojowi dodali światła dziennego, a całość pomysłowo zwieńczyli zwracającym uwagę żyrandolem oraz kinkietami.