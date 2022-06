Marzenia się spełniają! Jak zbudować dom we włoskim stylu?

Kolejna odsłona włoskiego stylu to domy z kamienia, najbardziej kojarzące się nam chyba ze wzgórzami Toskanii. Obecnie w Italii wiele starych budynków jest remontowanych i przerabianych na luksusowe rezydencje. W efekcie powstają projekty łączące w sobie włoską tradycję i współczesny design najlepszej jakości. Chociaż oczywiście nie przeniesiemy do Polski starych, włoskich murów, to także u nas kamień naturalny jest popularnym materiałem do budowy, dachy kryte dachówką także nie należą do rzadkości. Zamiast inspirować się lokalną architekturą, możemy przypatrzeć się kamiennej architekturze Włoch i stworzyć stylowy dom, który będzie się wyróżniał, jednocześnie wpisując się w okoliczny krajobraz.

