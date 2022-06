Drzwi przesuwne? Obowiązkowo w każdym domu!

Drzwi przesuwne to nie tylko efektywne wykorzystanie przestrzeni. Dzięki drzwiom przesuwnym samym w sobie, ale także dzięki różnym ich wzorom, bez trudu można regulować ilość światła wpadającego do pomieszczenia. Jeżeli pragniemy odpocząć odrobinę w pomieszczeniu przyciemnionym, wystarczy drzwi zamknąć. Jeżeli pragniemy, aby pokój był dobrze oświetlony, wystarczy drzwi otworzyć albo zdecydować się na przykład na jakiś wzór z wbudowanym okienkiem, jak na zdjęciu. Takie okienko pozwala ponadto na dyskretne obserwowanie i nadzorowanie sytuacji mającej miejsce w sąsiednim pokoju, w tym przypadku dziecięcym. Co więcej, drzwi przesuwne nie blokują przestrzeni w mieszkaniu. Gdy są otwarte, a zatem niewidoczne, z kilku pomieszczeń robi się jedno. Takie drzwi to szczególnie dobry pomysł na połączenie kuchni z jadalnią. Ciekawym rozwiązaniem byłoby także zamontowanie drzwi całkowicie wykonanych ze szkła. Wówczas widoku na sąsiednie pomieszczenie nic by nie zaburzało, jednak o regulację ilości światła byłoby trudniej.