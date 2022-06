Dyskretny dom zamiast starej rudery!

Dzisiejszy Katalog Inspiracji przeniesie nas do Osaki, czyli trzeciego co do wielkości miasto w Japonii. Jeśli lubicie spektakularne metamorfozy, to projekt studia architektury Atelier M na pewno przypadnie Wam do gustu! Mały, wąski dom został wciśnięty pomiędzy wysokie, pięciopiętrowe budynki i sprawiał jego mieszkańcom coraz większe problemy. Mieszkańcom, a właściwie mieszkankom, ponieważ wyjątkowo mamy do czynienia nie z typowym gniazdkiem dla rodziców z dziećmi, ale z domem zajmowanym przez dorosłe siostry. Miało to wpływ na ostateczny kształt całego projektu, naszym profesjonalistom zależało na tym, aby każda siostra mogła cieszyć się odrobiną prywatności.

Po tym wstępie, chyba wiadomo już, że czeka spacer po oryginalnej realizacji…