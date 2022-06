Tanie i proste: Sól jest uniwersalnym narzędziem w gospodarstwie domowym

Chlor to podstawowy składnik wybielaczy i płynów do czyszczenia toalet. Występuje w nich zwykle w postaci chloranów czyli soli kwasu chlorowego. Sole te nie są trwałe i utrzymują się w środowisku zasadowym, dlatego w zawierających je preparatach występują zwykle również zasady, np. wodorotlenek sodu. Kiedy chlorany utleniają się, a wtedy właśnie działają wybielająco, rozkładają się wydzielając aktywny tlen i niewielkie ilości chloru. Ten ostatni powoduje, że używając wybielacza czujemy charakterystyczny zapach kojarzący się ze starymi pływalniami. W dużych ilościach chlor ma działanie drażniące, wdychanie go może doprowadzić do ciężkiego zatrucia, uszkodzenia dróg oddechowych i śmierci. Oczywiście zwykłe użycie wybielacza nie musi kończyć się tragicznie. Ale warto spróbować innych, tradycyjnych metod. Piorąc firanki, do ostatniego płukania dodajcie garść soli kuchennej. Firanki będą dłużej czyste, a sól dodatkowo je wybieli. A co w wypadku ubrań, obrusów, serwetek? Zszarzałe tkaniny bawełniane odzyskają śnieżnobiały kolor, gdy namoczycie je na 24 godziny w wodzie z dodatkiem soli.