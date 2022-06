Domy modułowe – kompletny przewodnik

Decydując się na dom modułowy, zwracamy się do producenta, który zazwyczaj ma w swojej ofercie kilka standardowych modeli. Choć firmy cechuje pewna doza elastyczności, co do kształtu czy szczegółów wykończenia domu, to jednak specyfika produkcji modułów ogranicza znacznie rodzaje i różnorodność domów. Specjalizujący się w tej dziedzinie producenci oferują zazwyczaj od kilku do kilkunastu gotowych projektów domów modułowych.