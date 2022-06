Minimalny budżet – maksymalny efekt

Ten pokój ewidentnie daje duże pole manewru w kwestii dekorowania i ogólnej aranżacji, jednak bez żadnych mebli ani dekoracji nie możemy spodziewać się, że zachęciłby kogokolwiek do kupna mieszkania, w którym to pomieszczenie się znajduje. Nawiasem mówiąc, metody Home Stagingu w 90% przypadków wykorzystywane są, żeby szybciej sprzedać nieruchomość. Każdy od razu widzi, że za takim pomieszczeniem jak to, kryje się ogromny potencjał, jednak urządzenie go ze smakiem zdecydowanie przyspiesza decyzję nabywcy.