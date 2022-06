Willa pod drewnianym dachem!

Nowoczesna rezydencja na przedmieściach to marzenie wielu osób. Jednak nowoczesność sama w sobie raczej nie kojarzy nam się z przytulnością, raczej z funkcjonalnością oraz dopasowaniem do współczesnych gustów estetycznych. Jak zapewnić sobie tutaj domowe ciepło? Sposobów jest dużo, a kilka z nich poznamy podczas naszego dzisiejszego spaceru po Rezydencji Pruner. Najbardziej efektowny i zarazem efektywny to imponujący drewniany sufit! Ponieważ czeka nas wyprawa aż do Brazylii, będzie to okazja, żeby sprawdzić, jak we wnętrzach sprawdza się drewno egzotyczne.

Czas zaczynać! Przenosimy się do Florianópolis…