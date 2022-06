Białe mieszkanie pełne klasy

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji przyjrzymy się gustownemu mieszkaniu z Wolsztyna, za którego projekt odpowiada architektka wnętrz Żaneta Strażyńska z pracowni Strażyńska Interiors. Choć czeka nas spacer po konkretnej realizacji, to zatytułować moglibyśmy go bardziej ogólnie, na przykład: Jak urządzić białe mieszkanie z charakterem? . Chyba wszyscy wiedzą, że biel optycznie powiększa przestrzeń odbijając światło. Doskonale nadaje się więc do małych przestrzeni, jednak niektórym nie odpowiada jej sterylność, brak wyrazu. Projekt Strażyńskiej przekona wątpiących, że białe wcale nie musi oznaczać nudne czy przewidywalne . Dodatkowym walorem tej aranżacji jest dopasowanie jej do potrzeb dzieci. Domy i mieszkania wypełnione zabawkami wszędobylskich, najmłodszych członków rodziny także mogą być stylowe!

Zaciekawieni? Wybierzmy się na wirtualny spacer!