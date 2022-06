Jak mieszkać w zgodzie z Feng Shui?

Dziś przyjrzymy się dokładnie pięknemu domu, którego projekt został zainspirowany azjatycką praktyką planowania przestrzeni Feng Shui. Ten skromny obiekt został wybudowany w zielonym zakątku Francji. Nie ma wątpliwości co do tego, że nasi specjaliści z TAOIN dołożyli wszelkich starań, by mieszkańcy czuli się w nim komfortowo.

Architekci stworzyli niezwykły projekt, który zachwyca swoją prostotą. Takie miejsce zdecydowanie sprzyja odpoczynkowi. Zobaczcie sami, jak niesamowicie prezentuje się ten oryginalny dom.