Media domowe w inteligentnym wydaniu!

Smart TV to nowość w dziedzinie rozrywki. Dzięki nim możecie rzecz jasna obejrzeć interesujące programy w bardzo dobrej jakości, ale od niedawna wprowadzane są także do nich dodatkowe funkcje – korzystanie z internetu, portali społecznościowych, Skype’a, a także obsługa odbiornika nie tylko pilotem, lecz również smartfonem. A co najciekawsze system inteligentnego domu może być sterowany z każdego TV wyposażonego w złącze HDMI. W praktyce oznacza to, że kiedy oglądacie film a ktoś dzwoni do drzwi to obraz telewizora pokazuje widok z kamery przed domem, automatycznie włączają się światła zewnętrzne a Wy za pomocą pilota otwieracie furtkę. Inteligentną rozrywkę zapewni Wam także funkcja multiroom audio. Umożliwia słuchanie ulubionej muzyki przemieszczając się po domu. Kiedy wchodzicie do kuchni, głośnik kuchenny włącza się a odbiornik nadaje muzykę. Po Waszym wyjściu wszystko cichnie. Czujniki obecności umieszczone w każdym pomieszczeniu wykrywają ruch i aktywują muzykę. Co więcej! W sytuacji kryzysowej np: pożaru, wszystkie urządzenia audio nadadzą określony komunikat, by chronić domowników.

Jeśli jesteście zainteresowani systemem inteligentnego domu koniecznie skontaktujcie się z Inteligentny Budynek Polska. To jeden z liderów branży automatyki w Polsce – od ponad 13 lat kompleksowo realizuje systemy inteligentnego domu. Na swoim koncie mają kilkaset inteligentnych instalacji w Polsce i Europie.