Kolory do kuchni – 10 niecodziennych propozycji!

Raczej staramy się urządzić całe mieszkanie – szczególnie salon – w neutralnych barwach, po to by odpowiadało wszystkim mieszkańcom i gościom, a przede wszystkim, by barwy w nim zawarte działały na domowników relaksacyjnie. Kuchnia połączona z pokojem dziennym, w takim wypadku musi iść na ustępstwo i jej wystrój często gra drugoplanową rolę tła. Jednak nie każdy preferuje stonowane kolory i postanawia zaaranżować mieszkanie oraz kuchnie w energicznych odcieniach.

W tym wydaniu pokażemy zatem mocne, niestandardowe kolory do kuchni, które zadowolą tę drugą część klienteli lub przekonają pozostałą, że kolory do kuchni to nie koniecznie tylko różne odcienie drewna. Na poniższych fotografiach przedstawiamy też ciekawe połączenia kolorystyczne, które być może zainspirują Was do zastosowania ich we własnych wnętrzach.

Przeciwstawny pomysł na kuchnie, w białych kolorach, znajdziecie w Katalogu Inspiracji Kuchnia w stylu Skandynawskim – najpiękniejsze przykłady!.

