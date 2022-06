Dom, który rozwiązuje problemy!

Szczyt dachu to kwadratowy świetlik. Dzięki niemu oraz ogromnym drzwiom tarasowym pomieszczenie zalane jest naturalnym światłem. Pełni on także funkcję estetyczną – ostre kąty w miejscu spotkania czterech spadów dachu nie pasowałyby do tego prostego wnętrza. Z tej perspektywy możemy docenić, jak zadbano tutaj o najmniejsze detale. Wyspa kuchni została również wykończona drewnem. To miejsce idealne do gotowania, skąd można prowadzić rozmowy z osobami znajdującymi się w jadalni. W końcu chodzi tutaj o spotkanie!