Jak budować energooszczędnie i stylowo?

W kuchni także króluje biel, łącząc się z beżami i brązami naturalnego kamienia. Materiał ten wykorzystano nie tylko do wzniesienia kolumn dzielących obszar strefy dziennej, ale także do wykonania blatów i obramowań szafek. Meble kuchenne są nowoczesne, o frontach na wysoki połysk. Zwarta zabudowa kuchni gwarantuje mnóstwo miejsca do przechowywania akcesoriów i przyborów kuchennych. Układ mebli na kształt litery U czyni użytkowanie tego pomieszczenia wygodnym i praktycznym.