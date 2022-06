Polski dom przyszłości!

Niezwykle imponująco prezentuje się dom od strony wjazdu. Nieregularna bryła jest nieporównywalna do żadnej innej w okolicy. Nie tylko jednak jej kształt fascynuje- warto zwrócić uwagę także na innowacyjną kombinację materiałów. Drewniane elementy łączą się tutaj z grafitowym łupkiem, którym obłożono większą część elewacji. Od strony ulicy dom jawi się niedostępnie, tajemniczo- a to z powodu braku okien na tej zewnętrznej ścianie. Zlokalizowano tutaj jedynie wjazd do garażu oraz strefę wejścia, wyznaczoną przez drewnianą okładzinę i klimatyczne oświetlenie.